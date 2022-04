Notre-Dame en musique : Maîtrise Notre-Dame de Paris Collège des Bernardins, 21 mai 2022, Paris.

Notre-Dame en musique : Maîtrise Notre-Dame de Paris

Collège des Bernardins, le samedi 21 mai à 20:30

Chefs-d’œuvre de la musique vocale baroque, romantique et moderne par la Maîtrise Notre-Dame de Paris. Maîtrise Notre-Dame de Paris Yves Castagnet, orgue Henri Chalet, direction Programme Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Suscepit Israel (extrait du Magnificat) Antonio Lotti (1666-1740) : Crucixifus Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Der Gerechte kommt um Jean-Charles Gandrille (1982 – …) : Stabat Mater Léon Boëllmann (1862-1897) : Prière à Notre Dame Yves Castagnet (1964 – …) : Messe brève (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei) Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) : Wie der Hirsch schreit (extrait du Psaume 42) Yves Castagnet (*1964) : Trois Psaumes (Psaumes 26, 18 et 115) Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) : Verleih uns Freiden Biographies Maîtrise Notre-Dame de Paris Garante d’un savoir-faire unique au monde et d’un patrimoine musical extraordinaire, la Maîtrise de Notre Dame de Paris rayonne à travers la France et le monde. Composée selon l’âge des chanteurs de 5 formations, de la pré-maîtrise au Chœur d’adultes, elle assure un enseignement complet dans le domaine du chant soliste et choral, de l’initiation à la formation professionnelle. Outre l’accompagnement liturgique, principalement en l’église St Germain l’Auxerrois, depuis l’incendie de la cathédrale, elle se produit en concerts, à Paris, en province ou à l’étranger, de sa propre initiative ou dans le cadre de nombreux partenariats avec d’autres grandes institutions et différents festivals. Placé sous la direction d’Henri Chalet, le chœur d’adultes regroupe des chanteurs souhaitant se perfectionner ou préparer les concours aux écoles supérieures de musique. Il aborde tous les répertoires de la musique médiévale aux pages contemporaines, tant dans le domaine de la musique profane que dans celui de la musique sacrée. Yves Castagnet Yves Castagnet (orgue) a reçu plusieurs premiers prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dont un premier prix d’orgue. Parallèlement à ses activités de soliste, il consacre une très grande part de son temps au métier d’organiste liturgique. Il est depuis 1988 titulaire de l’orgue de chœur de la Cathédrale Notre Dame de Paris. Organiste, continuiste, Yves Castagnet est aussi compositeur qui dédie certaines de ses œuvres à la Maîtrise de Notre Dame de Paris qu’il accompagne à de nombreuses reprises. Henri Chalet Henri Chalet a fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et à celui de Lyon, dans les classes d’écriture et de direction. En 2010, Laurence Equilbey lui transmet la direction de son ensemble « Le Jeune Chœur de Paris » avec qui il entame des collaborations avec de nombreux orchestres français et étrangers. En parallèle il est régulièrement appelé à préparer le Chœur de l’orchestre de Paris. Il commence à collaborer avec la Maîtrise de Notre Dame comme assistant de Lionel Sow en 2008, avant de lui succéder en 2014. Depuis 2017 il est également le directeur de la Maîtrise. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/notre-dame-en-musique-maitrise-notre-dame-de-paris

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:30:00