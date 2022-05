Notre-Dame en musique : Gasparian Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Aux côtés de la monumentale Sonate de Brahms, un voyage dans l’univers impressionniste des Préludes de Debussy qui contiennent sa célèbre Cathédrale engloutie. Programme Claude Debussy (1862-1918) : Préludes Livre 1 (avec La Cathédrale engloutie) Johannes Brahms (1833-1897) : Sonate 1 Biographie Jean-Paul Gasparian Né en 1995 à Paris de parents musiciens, Jean-Paul Gasparian est admis à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l’âge de … 14 ans. Vainqueur du prestigieux concours Européen de Brême, lauréat des concours internationaux José Iturbi (Espagne) GPILP (Lyon) Hastings (Angleterre, il remporte le prix de la Fondation Cziffra et est lauréat de la fondation L’Or du Rhin. En février 2020 il s’est vu décerner le prix Thierry Scherz aux Sommets musicaux de Gstaad ; il est nommé aux Victoires de la Musique Classique en 2021 dans la catégorie Révélation Soliste Instrumental. Il est également 1er prix de Philosophie au Concours Général en 2013. Habitué des grandes scènes françaises et internationales (Allemagne, Autriche, Arménie, Bulgarie, Italie, Suisse …) Jean-Paul Gasparian aime à jouer dans les grands festivals qui l’appellent, tant en récital que pour des programmes concertistes avec orchestre. Parmi les projets importants de cette saison, Jean Paul sera le soliste d’une tournée de plusieurs concerts avec l’Orchestre National d’Ile de France, sous la direction du chef vénézuélien Illych Rivas, tournée qui a débuté par un concert dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, le 13 mai dernier. Après un album Rachmaninov, Scriabine, Prokofiev en 2018, un album Chopin en 2019, Jean-Paul Gasparian vient de faire paraitre son troisième album solo, entièrement consacré à Rachmaninov, compositeur avec lequel il entretient une affinité élective depuis de longues années. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/notre-dame-en-musique-gasparian Notre-Dame en musique. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

