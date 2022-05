Notre-Dame en musique : Gallavardin Collège des Bernardins, 22 mai 2022, Paris.

Collège des Bernardins, le dimanche 22 mai à 14:00

Composé après avoir contemplé Notre-Dame, Satie signe avec ses Ogives une de ses œuvres les plus étonnantes. Avec la Danse Bohémienne comme autre référence à la cathédrale en évoquant Esméralda, la jeune pianiste Jodyline Gallavardin revient au Collège des Bernardins après son intervention remarquée lors des Journées Européennes du Patrimoine pour interpréter quelques chefs-d’œuvre de la musique française. Programme Erik Satie (1866 / 1925) : Ogives (I à IV°) Claude Debussy (1862 / 1918) : Danse Bohémienne, Valse Romantique, La Plus que lente Maurice Ravel (1875 / 1937) : Pavane pour une infante défunte, Valse Biographie Jodyline Gallavardin Jodyline Gallavardin est une jeune pianiste curieuse et passionnée. Elle est titulaire de deux masters du CNSM de Lyon après avoir, entre autres, bénéficié des enseignements de Marie-Josèphe Jude et Dana Ciocarlie (en piano et en musique de chambre). Après ses études françaises, Jodyline a eu à cœur d’explorer d’autres horizons musicaux, notamment à l’Académie d’Imola (Italie) puis en tant qu’artiste résidente au sein du Ingesund Piano Center (Arvika, Suède) auprès de Julia Mustonen-Dahlkvist. C’est dans cet écrin de nature sauvage qu’elle aime tout particulièrement préparer ses concerts, invitée de nombreux festivals en Europe (Piano City in Milano, les Pianissimes, Palazetto Bru Zane, Glafsfordjens Festival, Festival de Menton…). Férue de musique de chambre, elle partage régulièrement la scène avec ses amis musiciens Hector Burgan, Manon Lamaison ou encore le Quatuor Yako. Elle participe également à plusieurs reprises à l’émission Générations France Musique. Lauréate de la Fondation Banque Populaire ainsi que de nombreux prix de l’Académie Ravel, Jodyline Gallavardin remporte aussi le Prix Spécial du Jury présidé par Leslie Howard au Nordic Piano Competition. Son goût pour les programmes atypiques (Cowell, Séverac, Sibelius…) et qui font sens la pousse notamment à enregistrer un premier disque au répertoire conceptuel « Lost Paradises » à paraître chez le label Scala Music et dont le concert de lancement aura lieu à la Scala Paris le 9 juin. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/notre-dame-en-musique-gallavardin

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France



