Notre-Dame en musique : Abdel Raman El Bacha Collège des Bernardins, 21 mai 2022, Paris.

Collège des Bernardins, le samedi 21 mai à 16:00

Le raffinement du jeu d’Abdel Rahman El Bacha magnifie quelques-unes des plus belles pages de la littérature pianistique, du romantisme naissant de la Sonate pathétique à l’émotion intérieure des Impromptus de Schubert. Programme Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Sonate Pathétique n°8 Franz Schubert (1797-1828) : 4 impromptus D899 Biographie Abdel Rahman El Bacha Né à Beyrouth en 1958, Abdel Rahman El Bacha arrive très tôt en France, où il se perfectionne dès l’âge de seize ans dans la classe de Pierre Sancan au Conservatoire national supérieur de Paris. Il en sort avec quatre premiers prix (piano, musique de chambre, harmonie et contrepoint). Depuis l’éclatante révélation de son talent au Concours Reine Élisabeth de Belgique en 1978 qu’il remporte à l’unanimité, et après un temps d’arrêt qu’il consacre à développer son répertoire, il se produit dans les salles les plus prestigieuses d’Europe et du monde. Il joue avec des orchestres tels que le Philharmonique de Berlin, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique royal et le NHK de Tokyo. Depuis son premier disque consacré aux premières œuvres de Prokofiev, qui a obtenu le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, sa discographie inclut des enregistrements consacrés à Bach, Chopin, Schubert, Schumann, Ravel gravés chez Forlane, Fuga Libera, Triton, Mirare. Parmi ses récents albums : l’intégrale de l’œuvre pour piano de Ravel et les 2 livres du Clavier bien tempéré de J.S. Bach chez Octavia Records, l’intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven chez Mirare. Abdel Rahman El Bacha est également compositeur, ses œuvres sont à présent éditées chez Éditions Delatour. Son disque « Arabesques » – enregistrement de ses compositions pour piano sont parues chez Mirare en 2018. Abdel Rahman El Bacha possède depuis 1981 la double nationalité franco-libanaise. En 1998, le ministre de la Culture de la République Française lui a décerné le titre de Chevalier des Arts et des Lettres ; en 2002, le président de la République Libanaise lui a remis la Médaille de l’Ordre du mérite, la plus haute décoration de son pays natal ; et en février 2019, l’université internationale de Louvain lui a décerné un doctorat honoris causa. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/notre-dame-en-musique-abdel-rahman-el-bacha

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T18:00:00