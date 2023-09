Visite guidée de la chapelle d’Anglet et animation Notre Dame du Refuge Anglet, 16 septembre 2023, Anglet.

Visite guidée de la chapelle d’Anglet et animation 16 et 17 septembre Notre Dame du Refuge Gratuit. Entrée libre. Prévoir des chaussures confortables. Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les trésors de la commune d’Anglet.

Visitez le lavoir Fontaine Saint-Jean-Baptiste,le samedi 16 septembre à 14h et à 15h45 :

Au travers d’une promenade apaisante et historique dans le site de Notre Dame du Refuge , découvrez « un lavoir pas comme les autres » construit en 1843 par l’Abbé Cestac.

Dimanche 17 septembre à 11h, venez découvrir la chapelle Notre-Dame du Refuge, son orgue, sa façade, ses vitraux, son chœur, les jardins, les stèles, Chateauneuf et la tombe du Père Cestac. Rendez-vous sur le parvis de la chapelle.

Visitez le musée de Notre-Dame du Refuge, dimanche 17 septembre à 14h.

Renseignements : 05 59 03 99 52.

Notre Dame du Refuge 36 promenade de la Barre, 64600 Anglet Anglet 64600 Brise Lames Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Venez découvrez la chapelle datant du 1875 et ses stèles, le vitrail de l’Abbé Cestac ou encore le musée Louis Edouard Cestac.

© KDP-Ville d’Anglet