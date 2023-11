Journée Vintage Notre-Dame du Mont – la Plaine place Jean Jaurès Marseille 6e Arrondissement, 11 novembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Après une première édition en 2019 puis une deuxième en novembre 2022, l’association Les Commerces de la Butte organise la troisième édition de la Journée Vintage..

2023-11-11 08:00:00 fin : 2023-11-11 21:00:00. .

Notre-Dame du Mont – la Plaine place Jean Jaurès

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After a first edition in 2019 and a second in November 2022, the association Les Commerces de la Butte is organizing the third edition of Vintage Day.

Tras una primera edición en 2019 y una segunda en noviembre de 2022, la asociación Les Commerces de la Butte organiza la tercera edición del Vintage Day.

Nach einer ersten Ausgabe im Jahr 2019 und einer zweiten im November 2022 organisiert der Verein Les Commerces de la Butte die dritte Ausgabe des Vintage-Tages.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille