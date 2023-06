Graffiti et street art, (Famille) Notre-Dame du Mont – Cours Julien Marseille, 1 janvier 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Au Cours Julien, l’art est dans la rue ! Alexandra propose un parcours à faire en famille pour découvrir cette pratique artistique qu’est l’art urbain.

Ouvrez l’oeil, amusez-vous à décrypter graffiti, tags, véritables oeuvres d’art sans cesse….

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Notre-Dame du Mont – Cours Julien

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At Cours Julien, art is in the street! Alexandra offers a family tour to discover the artistic practice of urban art.

Open your eyes and have fun deciphering graffiti and tags, real works of art that never stop..

En Cours Julien, ¡el arte está en la calle! Alexandra propone un recorrido en familia para descubrir la práctica artística del arte urbano.

Mantén los ojos abiertos y diviértete descifrando grafitis y tags, auténticas obras de arte que no cesan..

Im Cours Julien liegt die Kunst auf der Straße! Alexandra schlägt einen Parcours vor, den Sie mit der ganzen Familie machen können, um die Kunstpraxis der urbanen Kunst zu entdecken.

Halten Sie die Augen offen und haben Sie Spaß daran, Graffiti und Tags zu entschlüsseln, die wahre Kunstwerke sind, die immer wieder..

Mise à jour le 2023-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille