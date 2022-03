Notre Dame du Lac – Le Thor (84) Notre dame du Lac Le Thor Catégories d’évènement: Le Thor

Vaucluse

Notre Dame du Lac – Le Thor (84) Notre dame du Lac, 1 juillet 2022, Le Thor. Notre Dame du Lac – Le Thor (84)

Notre dame du Lac, le vendredi 1 juillet à 20:00

conférence sur l’histoire de notre église sur son architecture et sur son mobilier.

entrée libre

conférence sur notre église et ses mobiliers Notre dame du Lac Place de l’église, Le Thor Le Thor Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T20:00:00 2022-07-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Thor, Vaucluse Autres Lieu Notre dame du Lac Adresse Place de l'église, Le Thor Ville Le Thor lieuville Notre dame du Lac Le Thor Departement Vaucluse

Notre dame du Lac Le Thor Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-thor/

Notre Dame du Lac – Le Thor (84) Notre dame du Lac 2022-07-01 was last modified: by Notre Dame du Lac – Le Thor (84) Notre dame du Lac Notre dame du Lac 1 juillet 2022 Le Thor Notre dame du Lac Le Thor

Le Thor Vaucluse