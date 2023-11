Retraite diète Sainte Hildegarde Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion Catégories d’Évènement: Sarthe

Vion Retraite diète Sainte Hildegarde Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion, 18 mars 2024, Vion. Retraite diète Sainte Hildegarde 18 – 24 mars 2024 Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Sur inscription Du lundi 18 mars (18h) au dimanche 24 mars (15h30), au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne Diète végétarienne à base de légumes cuits et d’épeautre.

Animation et accompagnements personnels par Emmanuelle de Saint Germain (thérapeute hildegardienne de la Maison Ste Hildegarde à Reims).

Vie et spiritualité de sainte Hildegarde, ses enseignements en matière de santé.

Ateliers de cuisine et de pain à l’épeautre. Plus d’informations en suivant le lien d’inscription Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.academie-ecologie-integrale.org/event/retraite-diete-avec-sainte-hildegarde-2/ »}] Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-18T18:00:00+01:00 – 2024-03-18T23:59:00+01:00

naturopathie cuisine Détails Catégories d'Évènement: Sarthe, Vion

