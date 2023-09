L’eau et la forêt Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion Catégories d’Évènement: Sarthe

Vion L’eau et la forêt Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion, 12 janvier 2024, Vion. L’eau et la forêt 12 – 14 janvier 2024 Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Sur inscription Du vendredi 12 javier (20h30) au dimanche 14 janvier (15h30), au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne La région se préoccupe de conserver son patrimoine écologique, aux forêts et aux bassins fluviaux. Comment conserver nos pluies ? Comment puiser et stocker l’eau ? Plusieurs orientations. Nous écouterons en préambule la version de Masanobu Fukuoka qui disait à la fin de sa vie : il faut semer dans le désert. Avec Bernadette Prieur qui a traduit les ouvrages de Fukuoka en français. D’une expertise à l’autre, il sera étudié des projets actuels que beaucoup de propriétaires envisagent : régénération perpétuelle, plantations, coupes, l’écosystème forestier, etc. pour une gestion forestière durable. Nous aborderons les mesures de protection environnementale comme l’ORE: obligation réelle environnementale. Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.academie-ecologie-integrale.org/event/leau-et-la-foret/?start=1705091400&end=1705246200 »}] Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T23:59:00+01:00

2024-01-14T00:00:00+01:00 – 2024-01-14T15:30:00+01:00 nature Création Détails Catégories d’Évènement: Sarthe, Vion Autres Lieu Notre-Dame-du-Chêne - Sanctuaire Adresse 2 rue des Bleuets 72300 Vion Ville Vion Departement Sarthe Lieu Ville Notre-Dame-du-Chêne - Sanctuaire Vion latitude longitude 47.812868;-0.274474

Notre-Dame-du-Chêne - Sanctuaire Vion Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vion/