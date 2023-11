Appel de l’eau, soin des arbres Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion, 12 janvier 2024, Vion.

Appel de l’eau, soin des arbres 12 – 14 janvier 2024 Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Sur inscription

Du vendredi 12 janvier (20h30) au dimanche 14 janvier (15h30), au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne

Tout est lié, tout est fragile ! Les liens de l’eau et de la forêt agissent sur beaucoup d’écosystèmes. Que peut-on avoir dans les nappes phréatiques ? Y a t il des mesures d’exploitation des forêts pour influencer les réserves d’eau ?

L’Académie pour une Ecologie Intégrale vous invitent à recevoir témoignages et réflexions pour favoriser nos pratiques et prendre soin de notre terre.

Intervenants : Bernadette Prieur, Antoine d’Amécourt, Bernard Wacquez, François Dumont, Michel Prieur

Programme détaillé en suivant le lien d’inscription

Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.academie-ecologie-integrale.org/event/leau-et-la-foret/ »}] Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T23:59:00+01:00

2024-01-14T00:00:00+01:00 – 2024-01-14T15:30:00+01:00

