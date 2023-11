Se préparer à fêter Noël Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion Catégories d’Évènement: Sarthe

Vion Se préparer à fêter Noël Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion, 8 décembre 2023, Vion. Se préparer à fêter Noël 8 – 10 décembre Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Sur inscription Du vendredi 8 décembre (20h30) au dimanche 10 décembre (16h), au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne Comment le temps de l’Avent nous dispose-t-il à accueillir l’Enfant-Dieu ?

Retraite en silence Intervenant : Frère Jean-Pierre-Marie c.s.j. Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.notredameduchene.com/event/se-preparer-a-feter-noel/?start=1702067400&end=1702224000 »}] Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:59:00+01:00

2023-12-10T00:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:00:00+01:00 Nativité prière Détails Catégories d’Évènement: Sarthe, Vion Autres Lieu Notre-Dame-du-Chêne - Sanctuaire Adresse 2 rue des Bleuets 72300 Vion Ville Vion Departement Sarthe Lieu Ville Notre-Dame-du-Chêne - Sanctuaire Vion latitude longitude 47.812868;-0.274474

Notre-Dame-du-Chêne - Sanctuaire Vion Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vion/