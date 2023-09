Colloque de l’Académie pour une Ecologie Intégrale Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion Catégories d’Évènement: Sarthe

Vion Colloque de l’Académie pour une Ecologie Intégrale Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion, 13 octobre 2023, Vion. Colloque de l’Académie pour une Ecologie Intégrale 13 – 15 octobre Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Sur inscription Du vendredi 13 octobre (20h) au dimanche 15 octobre (16h), au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne Quelle espérance portons-nous en ces temps de crise ? Ne nous faisons pas voler notre espérance, les crises multiples que nous traversons, mettent à mal le « principe espérance ». « Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus » écrivait Péguy. S’il y a bien une seule espérance, il y a aussi plusieurs crises, humanitaire, écologique, éducationnelle, politique et religieuse ? Sur ces quatre terrains des intervenants qualifiés auront à nous éclairer sur les enjeux respectifs pour garder notre lumière de l’espérance. Intervenants : Philippe ROYER, ancien président des Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens.

Maxime PAWLAK, Président et co-fondateur d’ ELOI et Président de la Commission « Conversion écologique » aux EDC.

Thomas JOACHIM, prêtre, docteur en philosophie et ancien prieur général de la Communauté Saint-Jean.

Général NICOLARDO, ancien contrôleur général des Armées

Pierre-Georges SCHMIEDER-BERGANTZ, Président de Simon de Cyrène d’Angers et Président de Consol et Compagnie.

Blanche STREB, directrice d’Alliance VITA, et auteure de « Bébés sur mesure—le Monde des meilleurs « et conférencière. Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.notredameduchene.com/event/3325/?start=1697227200&end=1697385600 »}] Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

2023-10-15T00:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00 formation écologie Détails Catégories d’Évènement: Sarthe, Vion Autres Lieu Notre-Dame-du-Chêne - Sanctuaire Adresse 2 rue des Bleuets 72300 Vion Ville Vion Departement Sarthe Lieu Ville Notre-Dame-du-Chêne - Sanctuaire Vion latitude longitude 47.812868;-0.274474

Notre-Dame-du-Chêne - Sanctuaire Vion Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vion/