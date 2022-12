Permaculture, potager sur sol vivant Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion Catégories d’évènement: Sarthe

Permaculture, potager sur sol vivant Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire, 10 juin 2023, Vion. Permaculture, potager sur sol vivant 10 et 11 juin 2023 Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire

Sur inscription

Mettre en place une production écologique et vivrière chez soi Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe

02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne Du samedi 10 juin (9h) au dimanche 11 juin (18h), au sanctuaire de Notre-Dame-du-Chêne La permaculture est un mode de pensée permettant à l’humain d’agir de façon intelligente et harmonieuse avec la nature.

Alternant entre exposés et exercices pratiques, le stage permet d’approcher la réalité du potager à partir du développement de celui des “Jardins de Notre-Dame”. Intervenant : Jérémie Ancelet ATTENTION : limité à 20 participants

