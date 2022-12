Première épitre de Saint Jean Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion Catégories d’évènement: Sarthe

Première épitre de Saint Jean Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire, 17 mai 2023, Vion. Première épitre de Saint Jean 17 – 21 mai 2023 Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire

Session de formation Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe

02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne Du mercredi 17 mai (20h30) au dimanche 21 mai (14h30), au sanctuaire de Notre-Dame-du-Chêne Session de formation biblique : de la première épître de Saint Jean à Fratelli tutti du Pape François Intervenant : Frère Jacques-Vianney

