Le Sépulcre de Notre-Dame-du-Chêne et de Jérusalem Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe

02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne Du vendredi 14 avril (17h) au dimanche 16 avril (15h30), au sanctuaire de Notre-Dame-du-Chêne Désireux de découvrir le mystère du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et heureux d’avoir une belle copie de cet édifice au Sanctuaire, nous voulons approfondir son histoire, sa liturgie et découvrir les profonds mystères qu’il cache.

Durant ce weekend, nous irons sur les traces du Christ et nous découvrirons les grands secrets qui ont conduit la Vierge Marie à être debout au pied de la croix, à être en silence dans l’attente de la résurrection. Intervenants : Laure Duval (diplômée de l’École du Louvre), Charles-Edouard Guilbert-Roed (docteur en histoire de l’architecture), François-Xavier Flichy (chevalier du Saint-Sépulcre), frères de Saint-Jean

