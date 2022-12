Office de la mise au tombeau Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion Catégories d’évènement: Sarthe

Office de la mise au tombeau Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire, 7 avril 2023, Vion. Office de la mise au tombeau Vendredi 7 avril 2023, 20h30 Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Office du vendredi saint, après l’Office de la Passion Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe

02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne Le 7 avril à 20h30, au sanctuaire de Notre-Dame-du-Chêne Office de la Mise au Tombeau de Jésus, liturgie héritée de la Terre Sainte. Nous avons la chance d’avoir une très belle copie de l’édicule du Saint Sépulcre de Jérusalem. C’était pour nous une invitation à vivre cette mémoire de la mise au tombeau de Jésus. Pour cela, il y a quelques années, nous avons mis une pierre d’onction, rappelant celle de Jérusalem. Pendant l’Office, dans le Parc du Saint Sépulcre, nous détachons Jésus de le croix, nous le oignons et puis nous l’emportons au tombeau où chacun peut le vénérer.

