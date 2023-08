Prenez part à une visite guidée de cet ancien ermitage Notre-Dame du Château d’Ultrera Sorède Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Sorède Prenez part à une visite guidée de cet ancien ermitage Notre-Dame du Château d’Ultrera Sorède, 16 septembre 2023, Sorède. Prenez part à une visite guidée de cet ancien ermitage Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Notre-Dame du Château d’Ultrera Gratuit. Entrée libre. Les bénévoles des associations sorediènnes vous accueillent avec plaisir pour une visite guidée de Notre-Dame du château d’Ultrera. Notre-Dame du Château d’Ultrera Ermitage del Castell, 66690 Sorède Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 48 98 00 04 http://www.ot-sorede.com https://www.facebook.com/Sorede.Tourisme/ Notre-Dame du Château d’Ultrère est un ancien ermitage et sanctuaire dédié à la Vierge Marie situé dans le massif des Albères, dans la commune de Sorède. Le sanctuaire est toujours un lieu de pèlerinage auquel les habitants de la région avoisinante restent très attachés. L’ermitage et la chapelle furent construits à la fin du XVIIe siècle après la destruction du château d’Ultrère (1675), afin de remplacer le sanctuaire marial que celui-ci abritait. Coordonnées : 42° 30′ 57″ nord, 2° 58′ 34″ est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Coordonnées : 42° 30′ 57″ nord, 2° 58′ 34″ est

