« Méditation et art en résonance » Notre-Dame d’Espérance, 10 mars 2023, Paris. « Méditation et art en résonance » 10 mars – 7 avril, les vendredis Notre-Dame d’Espérance 5 vendredis thématiques à 15h du 10 mars au 7 avril. Notre-Dame d’Espérance 47 rue de la Roquette, 75011 Paris Paris 75011 Paris Île-de-France Bienvenue ! 10 mars les représentations de la croix da ns les peintures par Chantal de

Fréminville, sfx.

17 mars parcours chanté de l année liturgiq ue par J ean Jacques F anton

24 mars la joie textes et arts par Catherine Saint Macary.

31 mars à la découverte de l iconostase orientale par Marie de la Mass elière.

7 avril il y a 60 ans, Vatican II par Pierre Grandry

