Soirée découverte CVX Notre-Dame d’Espérance, 16 décembre 2022, Paris.

C’est le soir des vacances de Noël. C’est aussi le soir où vous allez peut-être découvrir une manière d’être avec les autres.

Notre-Dame d'Espérance 47 rue de la Roquette, 75011 Paris

Il y a très peu de lieux où il est possible d’échanger avec d’autres en vérité et en confiance. Nous n’avons que difficilement l’écho pour dire en vérité nos expériences, partager et approfondir nos questionnements, faire librement nos choix de vie. CVX propose une halte en ce sens.

Alors ?

Église Notre-Dame d’Espérance

47 rue de la roquette

75011 paris

Metro Bastille (lignes 1,5 et 8) ou Voltaire (ligne 9)

Contact : soireedecouvertecvx@gmail.com

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX), présente dans 60 pays, compte, en France, plus de 6 000 membres chrétiens (majoritairement catholiques), de tous âges, milieux socio-professionnels, et exerçant toutes sortes de responsabilités dans la société et dans l’Eglise.

Elle propose d’expérimenter en équipe locale (6 à 9 membres environ) des partages confiants de relecture de vie et de prière. Ces partages mensuels visent un chemin de croissance personnelle pour discerner (poser des choix éclairés), unifier sa vie (mieux se connaître) et approfondir sa foi avec l’aide de l’Esprit Saint.

Chacun est appelé à servir le Christ dans son quotidien familial, conjugal, professionnel, associatif et citoyen, cherchant, avec joie et liberté, la volonté de Dieu – Dieu qui appelle à la vie, et invite à construire ensemble un monde juste et fraternel.

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est une communauté de croyants, cherchant à unifier leur vie quotidienne et leur foi, ainsi qu’à trouver Dieu dans l’action, à la suite d’Ignace de Loyola.

La CVX est une communauté de croyants de spiritualité ignatienne présente dans 60 pays du monde entier que vous pouvez découvrir sur www.cvxfrance.com



