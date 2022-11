Un temps de réconciliation pendant l’Avent Notre-Dame d’Espérance Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un temps de réconciliation pendant l’Avent Notre-Dame d’Espérance, 3 décembre 2022, Paris. Un temps de réconciliation pendant l’Avent Samedi 3 décembre, 18h00 Notre-Dame d’Espérance Samedi 3 décembre Notre-Dame d’Espérance 47 rue de la Roquette, 75011 Paris Paris 75011 Paris Île-de-France Bienvenue ! Un temps de réconciliation pendant l’Avent samedi 3 décembre à 18h Pour entrer en intériorité et dans la confiance, des chants méditatifs de Taizé, des lectures, un geste symbolique sur la croix d’espérance seront proposés. Six prêtres vous accueilleront pour vous proposer le sacrement de réconciliation au cours de ce temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T18:00:00+01:00

2022-12-03T19:00:00+01:00

Lieu Notre-Dame d'Espérance Adresse 47 rue de la Roquette, 75011 Paris Ville Paris

