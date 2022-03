Notre Dame de Paris – Une histoire mouvementée Aix-en-Provence, 31 mars 2022, Aix-en-Provence.

Notre Dame de Paris – Une histoire mouvementée Espace Cassin, amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-03-31 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-31 16:00:00 16:00:00 Espace Cassin, amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

6 6 Quel type de reconstruction envisager pour Notre Dame ? Quel budget, quel délai, quel architecte, et quelle flèche ?

Celle-ci, brandie comme un emblème national, s’est retrouvée au cœur de tous les débats, remettant à l’ordre du jour une polémique aussi vieille que sa construction.

Nous reviendrons donc dans un premier temps sur l’histoire mouvementée de cette cathédrale, et ce qui a conduit à cet incendie fatal. Puis nous aborderons l’avancée du chantier et ses différentes problématiques

Le lundi 15 avril 2019, un incendie ravageait Notre Dame de Paris.

Immédiatement, le débat politique et architectural s’enflammait avec. Conférence animée par Mélanie Hesnard, Architecte

marie-ange.papa@univ-amu.fr +33 4 13 94 22 30 https://utl.univ-amu.fr/enseignements-a-aix-provence

Quel type de reconstruction envisager pour Notre Dame ? Quel budget, quel délai, quel architecte, et quelle flèche ?

Celle-ci, brandie comme un emblème national, s’est retrouvée au cœur de tous les débats, remettant à l’ordre du jour une polémique aussi vieille que sa construction.

Nous reviendrons donc dans un premier temps sur l’histoire mouvementée de cette cathédrale, et ce qui a conduit à cet incendie fatal. Puis nous aborderons l’avancée du chantier et ses différentes problématiques

Espace Cassin, amphi Favoreu 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-07 par