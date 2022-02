Notre-Dame de Paris – par le Théâtre du Héron Théâtre (Le) – Rezé, 24 mars 2022, Rezé.

2022-03-24 Représentations jeudi 24 mars 2022 à 14h30 (scolaires et seniors) et à 20h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 10,50 € / 12 € ou Pass 2 spectacles : Notre-Dame de Paris le 24/3 à 14h30 ou 20h + Beginning le 25/3 à 20h : 19 € BILLETTERIE : www.helloasso.com

Théâtre. La pièce s’ouvre sur une façade. Façade de Notre-Dame et superficialité de la société : téléphones et canne à selfie envahissent l’espace historique représenté par une gravure, sans se préoccuper de la profondeur ni de l’histoire du lieu. Comme dans un rêve, le public est ensuite plongé en 1482. Invités par les gargouilles, les spectateurs entrent de manière presque voyeuriste dans cette maison de poupée : la cathédrale s’ouvre sous leurs yeux et leur offre les parcours de vie des personnages. Mise en scène de Gaspard LegendreMusique de John KennyChorégraphies d’Eric Tessier-Lavigne Avec Caroline Aïn, Aurélien Mallard, Thierry Jennaud ou Laurent Paolini, Aude Lepape ou Morwenna Spagnol, Cyrille Thouvenin ou Gaspard Legendre

Théâtre (Le) – Rezé adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr http://theatreduheron.fr/