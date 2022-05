Notre-Dame de Paris par le Ballet de Milan Marseille 2e Arrondissement, 3 mars 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Notre-Dame de Paris par le Ballet de Milan Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2023-03-03 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-03 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

29 49 Ballet en deux actes de Stephen Delattre sur des musiques d’auteurs divers. r n r nUn nouveau ballet inspiré du célèbre roman de Victor Hugo qui, dans le Paris de 1482, met en scène Quasimodo, le sonneur bossu de la cathédrale, fou amoureux de la gitane Esmeralda. Frollo, archidiacre de Notre-Dame, est également fasciné par la belle gitane, un personnage qui donnera vie à une série d’intrigues qui mettent en lumière la dynamique typique des relations humaines, de la jalousie à la passion, les mêmes qui font que l’histoire écrite il y a près de deux siècles est toujours d’actualité. r r nUn spectacle passionnant et engageant pour le talent des interprètes engagés dans les nombreuses chorégraphies passionnantes, pour la musique et pour le cadre riche et élégant. r r n r nBallet de Mila r nAmbassadeur de la danse italienne avec ses spectacles extraordinaires dans le monde entier, le Ballet de Milan est considéré parmi les meilleures compagnies de danse italiennes. Il est basé à Milan au Teatro Lirico Giorgio Gaber et il est soutenu par Ministère de la Culture, la Région Lombardie et la Municipalité de Milan. Fondé en 1980, il est dirigé par Carlo Pesta depuis 1998 et au cours de son histoire il a collaboré avec grands artistes et chorégraphes de renommée internationale. Il vante un noyau stable de danseurs soigneusement sélectionnés et qui viennent des meilleures écoles et académie et il a un vaste répertoire exclusif de productions néoclassiques et contemporaines. r nIl collabore avec tous les plus prestigieux théâtres, les fondations lyriques et les festivals où il rencontre toujours un grand succès auprès du public et des critiques unanimes. Le Ballet de Milan a été la première compagnie italienne à se produire au Théâtre Bolchoï de Moscou et il est aussi acclamé sur les prestigieuses scènes de l’Angleterre, Irlande, Suisse, Espagne, France, Allemagne, Maroc, Egypte, Russie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Norvège et il continue à être une des compagnies italiennes les plus demandées à l’étranger. r n r r nStephen Delattre est considéré comme un chorégraphe passionné et innovateur qui utilise des éléments de la danse classique et moderne pour développer son propre langage corporel. Français, il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille. Il compte de nombreuses chorégraphies internationales pour des compagnies, des théâtres et des metteurs en scène. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont la haute distinction de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres du ministère français de la Culture pour son important travail international. r r nALG et Le Ballet de Milan présentent ce spectacle.

Retrouvez le ballet en deux actes de Stephen Delattre sur la scène du Cepac Silo le 3 mars 2023.

