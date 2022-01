Notre-Dame de Paris, l’autre comédie musicale Blangy-le-Château, 29 janvier 2022, Blangy-le-Château.

Notre-Dame de Paris, l’autre comédie musicale Blangy-le-Château

2022-01-29 20:30:00 – 2022-01-29

Blangy-le-Château Calvados Blangy-le-Château

L’aventure artistique de deux « bras cassés » que rien ne prédestinent à se retrouver un jour sur scène.

Ils n’ont rien pour « réussir ». Notre société les aurait vite dissuadés de se lancer.

Ces « anti-héros » vous toucheront à l’âme par leur sincérité, leur audace.

Ils vont oser devant vous, prendre le risque de se dépasser en vous présentant la maquette de leurs premiers pas de créateurs pour servir, en chansons, l’histoire de la belle Esmeralda et de l’infortuné Quasimodo.

Gilles et Martine seront-ils à la hauteur de leur projet ?

Un spectacle drôle et touchant avec des personnages auxquels on s’attache vite, doublé d’une fable sociétale.

Une fuite en avant de deux anonymes malmenés par la vie. Ils seront les véritables héros de cette grande « petite histoire ».

+33 2 31 65 04 75

Blangy-le-Château

