Notre-Dame de Paris, l’autre comédie musicale

2022-12-02 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-02 Martine n'a rien d'une star mais avec son ami Gilles, il vont oser vous proposer en direct leur incroyable projet de comédie musicale. Martine, célibataire depuis toute petite, au chômage, fait un bilan de compétences. Entre deux lignes, elle a relevé "ferait preuve d'une certaine sensibilité artistique". Son sang n'a fait qu'un tour ! C'est maintenant ou jamais, s'est-elle dit. Alors, pour se lancer un défi et se jeter dans l'aventure créatrice, elle décide de porter un gros projet sur ses frêles épaules : Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en chansons. Aidée par Gilles, elle va tenter de prouver que chacun peut être un artiste. Réservations uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

