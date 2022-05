Notre-Dame-de-Paris, l’autre comédie musicale, 8 octobre 2022, .

Notre-Dame-de-Paris, l’autre comédie musicale

2022-10-08 21:00:00 – 2022-10-08 22:00:00

6.5 6.5 EUR Martine n’a rien d’une star ! Mais avec l’aide de son ami Gilles, ils vont oser vous proposer en direct leur incroyable projet de comédie musicale ! Tendre, drôle, poignant, plein d’espoir, ce spectacle est une ode aux “petites gens” sur lesquelles personne n’aurait l’idée de miser. L’aventure artistique de deux “bras cassés” que rien ne prédestine à se retrouver un jour sur scène. Ces “anti-héros” vous toucheront à l’âme par leur sincérité et leur audace en proposant leur version chantée de l’histoire de la belle Esmeralda et de l’infortuné Quasimodo.

Venez découvrir Martine et Gilles, véritables héros de cette grande “petite histoire”, à la fois fable sociétale aux personnages fort attachants et fuite en avant de deux anonymes malmenés par la vie. Par la Cie Le Voyageur Debout.

A partir de 7 ans. RDV à 21h. Durée : 1h.

Régis DONDAIN

dernière mise à jour : 2022-04-08 par