. payant De 6 à 9 euros Avant la réouverture de la cathédrale en 2024, l’exposition Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs propose de (re)découvrir son histoire, à travers l’art du chantier de ses bâtisseurs et de ses constructeurs. L’histoire de la cathédrale s’étend sur plusieurs siècles, de Maurice de Sully, qui dès 1160, l’ouvre à la modernité de l’architecture gothique naissante, à Viollet-le-Duc qui, en 1843, en fait la démonstration de sa théorie de la restauration. En coproduction avec l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, maître d’ouvrage, l’exposition dévoile un chantier unique. Mettant en lumière la grande diversité des métiers du compagnonnage et des métiers d’art, l’exposition nous amène à explorer ces savoir-faire et leurs évolutions techniques. La grande variété d’œuvres et d’objets permet également aux visiteurs de toucher de près la matérialité et les secrets de l’édifice : sculptures, peintures, vitraux, agrafes métalliques du Moyen-Age et bien évidemment les 16 statues déposées quatre jours avant l’incendie qui, restaurées, rejoindront la flèche à l’issue du chantier. Cité de l’Architecture et du Patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris Contact : https://www.citedelarchitecture.fr/fr

© Ministère de la Culture – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Dist. RMN-Grand Palais / image MAP Flanc sud de la cathédrale de Notre-Dame, pendant les travaux de restauration

