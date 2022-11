Marché de Noël Notre Dame de Nazareth Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché de Noël Notre Dame de Nazareth, 26 novembre 2022, Paris. Marché de Noël 26 et 27 novembre Notre Dame de Nazareth 26 et 27 novembre Notre Dame de Nazareth 349-351 rue Lecourbe 75015 PARIS Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T17:00:00+01:00

2022-11-27T13:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Notre Dame de Nazareth Adresse 349-351 rue Lecourbe 75015 PARIS Paris 15e Arrondissement Ville Paris lieuville Notre Dame de Nazareth Paris Departement Paris

Notre Dame de Nazareth Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Marché de Noël Notre Dame de Nazareth 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël Notre Dame de Nazareth Notre Dame de Nazareth 26 novembre 2022 Notre-Dame de Nazareth Paris Paris

Paris Paris