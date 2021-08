Notre-Dame-de-Monts Biotopia Notre-Dame-de-Monts, Vendée Les Corsaires de la Côte de Lumière Biotopia Notre-Dame-de-Monts Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Monts

Les Corsaires de la Côte de Lumière Biotopia, 28 août 2021 11:00, Notre-Dame-de-Monts. Samedi 28 août, 11h00 Entrée libre https://us04web.zoom.us/j/72179534170?pwd=cUlWMzJ0UE5SenJLL1MrbjZJbEdwZz09 A l’époque, Biotopia n’existait pas. Pourtant, les corsaires avaient bien conscience de ce monde du littoral et de la forêt. Des innovations sont nées au cœur de la forêt du pays de Monts. Par exemple : la fabrication du coaltar, un goudron obtenu par distillation de la houille (brai). Souvent, le brai végétal était extrait d’écorces d’arbres. Utilisé pour imperméabiliser les bateaux, son application évitait au bois de pourrir prématurément. Des greniers à sel aux œillets des marais de Noirmoutier, la Côte de Lumière était un carrefour pour permettre aux corsaires de suivre la piste de l’« or blanc ». Cette visio-conférence sera l’occasion de révéler les origines corsaires de nombreuses innovations, y compris dans le savoir-faire horloger Si les mécanismes horlogers étaient produits dans d’autres régions, ils étaient assemblés avec le bâti en bois, lui produit localement. Or, les avancées horlogères et la marine sont liées. L’apparition des premières horloges maritimes, qui conservaient la mesure du temps même sur un navire en mouvement fut une révolution. Elles permirent aux marins de se positionner en mer avec une très grande précision. Inscription gratuite et ouverte à tous Biotopia Notre Dame de Monts 85690 Notre-Dame-de-Monts Vendée samedi 28 août – 11h00 à 12h30

Détails Heure : 11:00 - 12:30