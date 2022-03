Le récit de l’Exposition universelle de Dubaï : 192 façons de voir le monde Biotopia Notre-Dame-de-Monts Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Monts

Le récit de l’Exposition universelle de Dubaï : 192 façons de voir le monde Biotopia, 21 mars 2022 18:00, Notre-Dame-de-Monts. Lundi 21 mars, 18h00 Sur place https://us04web.zoom.us/j/77449612938?pwd=MdLgFThQNt5sUJP-_GHHO0mxTrQ8O3.1 Kevin Lognoné organise une conférence de restitution de sa visite de l’exposition universelle de Dubaï. Ce voyage d’étude a été l’occasion de découvrir la participation de 192 pays du monde entier et d’explorer comment certains pavillons pourraient inspirer Notre-Dame-de-Monts, nourrie par son histoire de sauvegarde du monde du littoral et de la forêt, avec Biotopia. Pour témoigner de cette évolution, de nombreux pavillons rivalisent d’innovation et d’inventivité. En guise de toiture, les coques renversées de trois bateaux viennent orner la façade du pavillon Italie, dont le design gravite autour du recyclage. Ce pavillon valorise aussi l’utilisation d’algues pour capturer le dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère par les millions de visiteurs et le métaboliser en oxygène. Les pavillons de pays nordiques témoignent comment faire de la forêt un véritable atout pour la construction, pour l’énergie et pour nos matières premières. Alors que la forêt représente plus d’un tiers du territoire français, ces pays ont mis en place un Fonds Bois avec une vraie recherche pour aider notre forêt à accompagner l’économie circulaire et surmonter les problèmes du réchauffement climatique. Toutes ces innovations peuvent servir de boussole créative pour Notre-Dame-de-Monts. Inscription gratuite et ouverte à tous via Zoom, logiciel de visiophonie. Biotopia Notre Dame de Monts 85690 Notre-Dame-de-Monts Vendée lundi 21 mars – 18h00 à 19h30

lundi 21 mars – 18h00 à 19h30

