Sur les pas de Cluny 16 et 17 septembre Notre Dame de Moirax Édifice religieux entrée libre, randonnées sur inscription

Samedi 16 :

9h00 Randonnée patrimoniale 12km : « Sur les pas de Cluny », sur inscription.

9h00-12h00 Eglise Notre Dame : Présence de l’artiste Véronique LANGE auteur du chemin de croix.

10h00 Visite guidée de l’église Notre Dame.

Dimanche 17 :

9h00 Randonnée patrimoniale, sur inscription.

14h00-17h00 Eglise Notre Dame : Présence de l’artiste Véronique LANGE auteur du chemin de croix.

15h00 Visite guidée de l’église Notre Dame.

16h30 Lâcher de pigeons.

Notre Dame de Moirax Place de l'église 47310 Moirax Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33685432998 https://www.moirax.com https://www.moirax-tourisme.com Village de caractère, prieuré clunisien du 11ème siècle Animations culturelles Parkings, proche A62 sortie Agen

