Église Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Michel-de-Lapujade (33) Samedi 1 juillet, 20h30 Tarif unique 16 € – gratuit avant 12 ans Le choeur basque ETXEKOAK composé de 40 choristes hommes, interpètera des chants traditionnels basques.

Vous êtes tous invités à découvrir cette église et sa belle accoustique lors de La Nuit des églises 2023 ! Notre Dame de Lorette 470 route de Lorette Saint-Michel-de-Lapujade 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

