Visite guidée des chapelles de l’Oratoire Notre-Dame de l’oratoire Passais-Villages, 17 septembre 2023, Passais-Villages.

Des 3 chapelles, 2 subsistent dont la plus récente et la plus grande, présente une « fresque des âges » peinte dans les années 60 et qui raconte l’histoire du Passais.

Notre-Dame de l’oratoire Route de Bretagne, 61350 Passais-Villages Passais-Villages 61350 Passais Orne Normandie 02 33 38 53 97 L’église Notre Dame de l’Oratoire est la 3ème chapelle dédiée à la Vierge Marie suite à des guérisons. A l’intérieur, des peintures représentent la procession des âges décrivant les moments et les personnes importants du Passais.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

