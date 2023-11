A LA DÉCOUVERTE DE LA VIE SECRÈTE DU LAMALOU Notre-Dame-de-Londres, 8 novembre 2023, Notre-Dame-de-Londres.

Notre-Dame-de-Londres,Hérault

Lors de cette balade accompagnée par une animatrice naturaliste, vous découvrirez la

vie secrète des berges du Lamalou. Sous l’ombre des arbres bordant le cours d’eau, nous

chercherons à observer des oiseaux et insectes aquatiques, nous nous attarderons sur

quelques espèces d’arbres et de fleurs et nous chercherons des traces et indices du

passage d’autres animaux très farouches tels que la loutre.

2023-11-08 14:00:00 fin : 2023-11-08 16:30:00. EUR.

Notre-Dame-de-Londres 34380 Hérault Occitanie



On this walk, accompanied by a naturalist, you’ll discover the secret life

the secret life of the banks of the Lamalou. Under the shade of the trees lining the watercourse, we’ll look

birds and aquatic insects, linger over a few species of trees and flowers

species of trees and flowers, and look for traces and clues of the passage of other

of other very shy animals such as the otter

En este paseo, acompañado por un naturalista, descubrirá la vida secreta

la vida secreta de las orillas del Lamalou. A la sombra de los árboles que bordean el curso de agua, buscaremos

aves e insectos acuáticos, nos detendremos en algunas especies de árboles y flores

especies de árboles y flores y buscaremos rastros y señales del paso de otros

de otros animales muy tímidos como la nutria

Bei diesem Spaziergang, der von einer Naturforscherin begleitet wird, entdecken Sie das

geheimes Leben an den Ufern des Lamalou. Im Schatten der Bäume, die den Wasserlauf säumen, werden wir

werden wir nach Wasservögeln und -insekten Ausschau halten, uns an den

einigen Baum- und Blumenarten und suchen nach Spuren und Hinweisen auf den

spuren von scheuen Tieren wie dem Fischotter

