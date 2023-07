Marcellin Champagnat nous ouvre les sentiers du Pilat Notre-Dame de l’Hermitage Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond Marcellin Champagnat nous ouvre les sentiers du Pilat Notre-Dame de l’Hermitage Saint-Chamond, 16 septembre 2023, Saint-Chamond. Marcellin Champagnat nous ouvre les sentiers du Pilat 16 et 17 septembre Notre-Dame de l’Hermitage A partir de Notre-Dame de l’Hermitage, découvrez les premiers kilomètres du sentier Champagnat. Visite libre du site à la fin de la randonnée.

Prévoir des chaussures adaptées.

En cas de pluie, une visite guidée de l’Hermitage sera assurée. Notre-Dame de l’Hermitage 3, chemin de l’Hermitage, 42400 Saint Chamond, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 96 20 30 https://www.notredame-hermitage-noiretable.fr/ Communauté religieuse. À 70 km de Clermont-Ferrand – À 80 km de Saint-Etienne – À 9 km de la sortie 31 « Les Salles / Noirétable » de l’autoroute A72 – À 7km de Noirétable par la D53 puis la D101 direction La Chamba / Col de la Loge. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

