Découverte des aspects insolites de la maison de l’Hermitage (construction, rénovation, cimetière restauré), lieu de rassemblement des premiers frères maristes créé par Marcellin Champagnat en 1824. Avec le centre Notre-Dame de l’Hermitage. Découvrez les aspects insolites de la maison de l’Hermitage Notre-Dame de l’Hermitage 3, chemin de l’Hermitage, 42400 Saint Chamond, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

