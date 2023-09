Visite guidée de Villeneuvette : ancienne manufacture royale de draps Notre-Dame de l’Assomption Villeneuvette Catégories d’Évènement: Hérault

Villeneuvette Visite guidée de Villeneuvette : ancienne manufacture royale de draps Notre-Dame de l’Assomption Villeneuvette, 16 septembre 2023, Villeneuvette. Visite guidée de Villeneuvette : ancienne manufacture royale de draps Samedi 16 septembre, 14h30 Notre-Dame de l’Assomption Gratuit. Entrée libre. Insolite, bucolique, chargée d’histoire… laissez-vous conter Villeneuvette, manufacture de draps fondée au XVIIe siècle, sous le roi Louis XIV, et en activité jusqu’en 1954 ! Revivez son passé industriel, grâce aux vestiges de l’usine, et découvrez au fil des rues, la vie quotidienne de cette cité-usine, de sa naissance à nos jours.

Une lecture de textes d’archives par le comédien Abdelkarim Douima ponctuera la visite. Cet événement est proposé par le service patrimoine du Clermontais. Notre-Dame de l’Assomption Rue de la Calade, 34800 Villeneuvette Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie 04 67 96 23 86 Découvrez ce bel exemple d’oecuménisme. La première chapelle de Villeneuvette a été bâtie par les bourgeois Clermontais protestants qui avaient fondé la manufacture en 1674. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

