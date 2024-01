Ciné-rencontre des frères et soeurs Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris, samedi 20 janvier 2024.

Début : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

Pour tous les frères et sœurs d’une personne malade ou handicapée (tous handicaps confondus), à partir de 8 ans,

une soirée le 20 janvier, dans les locaux de

Notre-Dame de l’Assomption de Passy (88 rue de l’Assomption, 75016 Paris)

de 17h à 20h

(Accueil à partir de 16h30)

=> Un film : « Fratrie et handicap »

=> Des jeux, des petits groupes de partage entre frères et sœurs de même tranche d’âge.

=> Un apéro pour tous à partir de 19h30

Notre-Dame de l'Assomption de Passy 88 rue de l'Assomption, Paris Paris 75016