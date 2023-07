Séjour PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO à Carcassonne Notre dame de l’abbaye Carcassonne, 25 juillet 2023, Carcassonne.

Séjour PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO à Carcassonne 25 – 30 juillet Notre dame de l’abbaye 40€ , co-voiturage jusqu’à la gare d’Arles et train jusqu’à Carcassonne

le sejour du 25 au 30 juillet 2023 s’adresse à 15 collégiens et 9 écoliers avec comme thématique : la découverte du patrimoine mondial de l’Unesco à Carcassonne. Tous les matins, des ateliers culturels leurs seront proposés : visite du chateau, du musée de l’école, du canal du midi…) et après le repas, l’après midi sera réservé à la découverte de sports ou d’activités nautique : lac de cavayère… en fin d’après midi place aux activités de renforcement scolaire, juste avant le repas nous nous retrouverons en petits groupes pour une restitution de la journée, et lors des veillées, nous réaliserons notre carnet de voyage retraçant notre sejour.

Notre dame de l’abbaye 103 rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0442064633 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T08:00:00+02:00 – 2023-07-25T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T17:00:00+02:00

Culture loisirs