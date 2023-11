SPECTACLE HUMORISTIQUE – ANDRÉ CLÉMENT Notre dame de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue, 25 novembre 2023, Saint-Privat-de-Vallongue.

Saint-Privat-de-Vallongue,Lozère

Valorisant la langue d’Oc, André Clément propose un spectacle humoristique: Clamenç. Poète et jongleur des mots, il entraine le spectateur dans un univers réjouissant au fil des plaisanteries savamment distillées.

Un vrai moment de détente et de rir….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Notre dame de la Salette Village vacances les hauts de St Privat

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie



André Clément’s humoristic show, Clamenç, gives pride of place to the Oc language. A poet and juggler of words, he draws the audience into a delightful world of cleverly distilled jokes.

A real moment of relaxation and laughter…

El espectáculo humorístico Clamenç de André Clément es un homenaje a la lengua oc. Poeta y malabarista de las palabras, sumerge al público en un mundo encantador de chistes ingeniosamente destilados.

Un auténtico momento de relajación y risas…

André Clément, der die Sprache des Okzitanischen aufwertet, bietet eine humoristische Darbietung: Clamenç. Er ist ein Poet und Wortjongleur, der den Zuschauer mit seinen gekonnten Witzen in ein erheiterndes Universum entführt.

Ein wahrer Moment der Entspannung und des Lachens…

