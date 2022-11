Journées d’Amitié Notre Dame de la Salette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journées d’Amitié Notre Dame de la Salette, 2 décembre 2022, Paris. Journées d’Amitié 2 – 4 décembre Notre Dame de la Salette 2, 3 et 4 décembre Notre Dame de la Salette 27 rue de Dantzig 75015 Paris Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris Île-de-France Marché de Noël

Artisanat de La Salette

Déco de Noël/Confection pour enfants

Livres/BD/Dédicaces

Michel de Jaeghere le samedi,

Benedicte Delelis le dimanche

Crèches et objets religieux CAVERNE de Saint NICOLAS ouverte le samedi et dimanche de 11h à 18h Merveilleux endroit pour jouer,

se déguiser, s’amuser et rencontrer

Saint Nicolas en vrai! et se régaler

au Salon de Thé de Mélanie et Maximin BAR Henri PLANCHAT et ses célèbres planchas !

Dégustation d’huîtres

HAPPY AFTERWORK vendredi de 18h à 20h BRASSERIE Saint NICOLAS samedi et dimanche de 12h à 14h

Choucroute Grillades/Frites maison

Poulet curry coco SALON de THÉ pour savourer de délicieuses pâtisseries

autour d’une boisson chaude ÉPICERIE des TERROIRS

Charcuterie, Fromage Douceurs sucrées (délicieuses confitures)

Vins & bières

