Grand Concert de Noël par la Maîtrise des Bouches du Rhone Notre Dame de la Garde Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Grand Concert de Noël par la Maîtrise des Bouches du Rhone Notre Dame de la Garde Marseille, 17 décembre 2023, Marseille. Grand Concert de Noël par la Maîtrise des Bouches du Rhone Dimanche 17 décembre, 17h30 Notre Dame de la Garde 20€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T17:30:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T17:30:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00 La Maîtrise vous convie à son Grand Concert de Noël dans un lieu emblématique : LA BASILIQUE NOTRE DAME DE LA GARDE le dimanche 17 décembre à 17.30; vous y retrouverez le Choeur d’enfants et le Jeune Choeur de la Maîtrise, le choeur ASMARA, Elodie Adler à la Harpe et Chantal de Zeeuw à l’orgue sous la direction de Samuel Coquard : Réservations :

https://www.maitrise13.fr/noel23-notre-dame-de-la-garde

www.maitrise13.fr

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Notre Dame de la Garde Rue Fort du Sanctuaire, 13281 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maitrise-des-bouches-du-rhone-pole-d-art-vocal/evenements/noel-2023-notre-dame-de-la-garde »}] [{« link »: « https://www.maitrise13.fr/noel23-notre-dame-de-la-garde »}, {« link »: « http://www.maitrise13.fr »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Code postal 13006 Lieu Notre Dame de la Garde Adresse Rue Fort du Sanctuaire, 13281 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Notre Dame de la Garde Marseille Latitude 43.284317 Longitude 5.372719 latitude longitude 43.284317;5.372719

Notre Dame de la Garde Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/