La Wuppertaler Kurrende Notre Dame de la Garde Marseille, 4 octobre 2023, Marseille.

La Wuppertaler Kurrende Mercredi 4 octobre, 19h00 Notre Dame de la Garde Entrée libre

La Wuppertaler Kurrende, un chœur de garçons renommé d’Allemagne, entreprend une tournée de concerts du 30 septembre au 7 octobre à travers la France et le Luxembourg, présentant leur répertoire de musique chorale sacrée allant du baroque à la modernité dans différentes villes. Le chœur est composé d’environ 40 voix de garçons et d’hommes âgés de 9 ans et plus. Un concert aura lieu le 4 octobre à la Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Sous la direction musicale de Lukas Baumann, des œuvres de compositeurs célèbres tels que Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy et Knut Nystedt seront interprétées. Le talentueux organiste Jens-Peter Enk jouera des intermèdes sur l’orgue historique de l’église. L’entrée à ce concert est gratuite.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Notre Dame de la Garde Rue Fort du Sanctuaire, 13281 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T19:00:00+02:00 – 2023-10-04T20:30:00+02:00

2023-10-04T19:00:00+02:00 – 2023-10-04T20:30:00+02:00