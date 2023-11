Notre-Dame-de-la-Drèche, une sentinelle bienveillante – Découverte Guidée Notre Dame de la Drèche Albi, 9 décembre 2023, Albi.

Visite thématique du Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche à Caganc-les-Mines

Lieu de pèlerinage marial depuis le Moyen Âge, l’église Notre-Dame-de-la-Drèche, reconstruite au XIXe siècle sur le modèle de la cathédrale Sainte-Cécile, présente de nombreux trésors que nous vous invitons à découvrir : son cycle de peintures dédié à la Vierge, son exposition liturgique, son Musée Missionnaire du Mato Grosso, sans oublier son carillon manuel, composé de 37 cloches et considéré comme l’un des plus dynamiques de France.

En partenariat avec les Pères Franciscains de la Drèche et l’Office de Tourisme d’Albi (programme Albi curio’cité).

Renseignements : 05 63 36 36 00 ou https://www.lesguidesdutarn.com/visites/notre-dame-de-la-dreche-sentinelle-bienveillante/

Notre Dame de la Drèche Notre-Dame de la Drèche Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

