Marché de Noël de Port-Jérôme-sur-Seine Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine, 16 décembre 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Port-Jérôme-sur-Seine,Seine-Maritime

Retrouvez en centre-ville le traditionnel marché de Noël de Port-Jérôme-sur-Seine avec ses exposants et son ambiance festive !

Rendez-vous pour le feu d’artifice à 19h place d’Isny.

Un récital de Noël aura lieu le 16 décembre à 17h30 à l’Eglise St Georges..

Samedi 2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Notre-Dame-de-Gravenchon Place d’Isny

Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie



The traditional Port-Jérôme-sur-Seine Christmas market, with its stalls and festive atmosphere, takes place in the town center!

Fireworks at 7pm in Place d’Isny.

A Christmas recital will take place on December 16 at 5:30pm at Eglise St Georges.

El tradicional mercado navideño de Port-Jérôme-sur-Seine, con sus puestos y su ambiente festivo, tiene lugar en el centro de la ciudad

Fuegos artificiales a las 19:00 h en la plaza de Isny.

Recital de Navidad el 16 de diciembre a las 17.30 h en la iglesia de St Georges.

Finden Sie im Stadtzentrum den traditionellen Weihnachtsmarkt von Port-Jérôme-sur-Seine mit seinen Ausstellern und seiner festlichen Atmosphäre!

Treffpunkt für das Feuerwerk um 19 Uhr auf dem Place d’Isny.

Ein Weihnachtskonzert findet am 16. Dezember um 17.30 Uhr in der Kirche St Georges statt.

Mise à jour le 2023-11-15 par Caux Seine Tourisme