Fête Nationale à Port-Jérôme-sur-Seine Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine, 13 juillet 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Port-Jérôme-sur-Seine,Seine-Maritime

Défilé des pompiers de 18h à 18h20 de la caserne à la place d’Isny

Revue des pompiers à partir des 18h30, Place d’Isny

Guinguette à partir de 19h Place des Hallettes

Feu d’artifice à parttir de 23h, Vallée du Télhuet.

2023-07-13 18:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Notre-Dame-de-Gravenchon Place d’Isny

Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie



Firemen’s parade from 6pm to 6:20pm from the fire station to Place d’Isny

Firemen’s review from 6.30pm, Place d’Isny

Guinguette from 7pm, Place des Hallettes

Fireworks from 11pm, Vallée du Télhuet

Desfile de bomberos de 18.00 a 18.20 h desde el parque de bomberos hasta la Place d’Isny

Revista de bomberos a partir de las 18.30 h, Place d’Isny

Guinguette a partir de las 19.00 h, plaza des Hallettes

Fuegos artificiales a partir de las 23.00 h, Valle del Télhuet

Parade der Feuerwehr von 18.00 bis 18.20 Uhr von der Kaserne zum Place d’Isny

Revue der Feuerwehr ab 18:30 Uhr, Place d’Isny

Guinguette ab 19 Uhr Place des Hallettes

Feuerwerk ab 23 Uhr, Vallée du Télhuet

Mise à jour le 2023-06-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche