Notre paroisse réunit un chapitre de pèlerins de tous âges. Départ matinal et marche en prière, chapelet et discussions fraternelles entre nous, avec l’abbé Edouard Barbey. Notre-Dame de Grâce de Passy – presbytère 4 rue de l’Annonciation Quartier de la Muette Paris 75016 Île-de-France Pour la douzième année consécutive, notre paroisse participe à la 13ème Marche Saint-Joseph samedi 18 mars à Paris. 2500 pères et hommes vont cheminer dans Paris et se régénérer ensemble auprès de saint Joseph, jusqu’à Montmartre. Notre paroisse réunit un chapitre de pèlerins de tous âges. Départ matinal et marche en prière, chapelet et discussions fraternelles entre nous, avec l’abbé Edouard Barbey. Trois étapes spirituelles sont aménagées sur un parcours de dix kilomètres pour une arrivée à Montmartre vers 14h30. Messe, chants, procession, confessions, témoignages, vêpres, adoration, complies et fin à 21h45.

