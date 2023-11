Adoration, vêpres et buffet dînatoire avec les séminaristes Notre Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’Évènement: Paris Adoration, vêpres et buffet dînatoire avec les séminaristes Notre Dame de Grâce de Passy Paris, 1 décembre 2023, Paris. Adoration, vêpres et buffet dînatoire avec les séminaristes Vendredi 1 décembre, 18h00 Notre Dame de Grâce de Passy Pour tous les paroissiens, le vendredi 1er décembre, soirée de rencontre informelle avec le groupe des séminaristes que nous accueillons. Vous êtes attendus pour partager avec eux un temps de prière et de convivialité.

Au programme : 18h (pas de messe à 18h30) : temps d’adoration dans l’ancienne église ;

19h : chant des vêpres ;

19h30 : buffet dînatoire (salle St-Joseph) : chacun vient avec un plat froid et salé pour 6 personnes, coupon-réponse à déposer au secrétariat ou par mail à secretariat@ndgp.fr avant le lundi 27 novembre. Notre Dame de Grâce de Passy 10, rue de l’Annonciation Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariat@ndgp.fr »}] [{« link »: « mailto:secretariat@ndgp.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

