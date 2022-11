LANCEMENT DE L’AVENT : MINI PELERINAGE DANS LE CENTRE CHRETIEN DE PARIS Notre Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

LANCEMENT DE L’AVENT : MINI PELERINAGE DANS LE CENTRE CHRETIEN DE PARIS Notre Dame de Grâce de Passy, 27 novembre 2022, Paris. LANCEMENT DE L’AVENT : MINI PELERINAGE DANS LE CENTRE CHRETIEN DE PARIS Dimanche 27 novembre, 12h00 Notre Dame de Grâce de Passy

Adultes : 10€ Enfants : gratuit Bulletin d’inscription et chèque à envoyer au secrétariat avant le 25 novembre

Pour lancer l’Avent 2022, les paroissiens sont invités à sortir du 16ème pour un mini pèlerinage dans le centre chrétien de Paris. Notre Dame de Grâce de Passy 10, rue de l’Annonciation Quartier de la Muette Paris 75016 Île-de-France Mini pèlerinage dans le centre chrétien de Paris pour lancer l’Avent 2022 en se rencontrant simplement et en inaugurant la réflexion sur le texte des premières lectures des dimanches de l’Avent. 12h15 : départ en métro depuis la place de la nouvelle église avec son pique-nique ;

13h : arrivée à St-Séverin (75005) et déjeuner dans la salle du cloître ;

Visite de l’iconostase de St-Julien-Le-Pauvre ;

Atelier de réflexion (adultes) et jeux pour les enfants ;

Visite de l’église St-Séverin et prière devant Notre-Dame de Paris ;

Vers 17h, retour dans le 16ème.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T12:00:00+01:00

2022-11-27T17:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Notre Dame de Grâce de Passy Adresse 10, rue de l'Annonciation Quartier de la Muette Ville Paris lieuville Notre Dame de Grâce de Passy Paris

Notre Dame de Grâce de Passy Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LANCEMENT DE L’AVENT : MINI PELERINAGE DANS LE CENTRE CHRETIEN DE PARIS Notre Dame de Grâce de Passy 2022-11-27 was last modified: by LANCEMENT DE L’AVENT : MINI PELERINAGE DANS LE CENTRE CHRETIEN DE PARIS Notre Dame de Grâce de Passy Notre Dame de Grâce de Passy 27 novembre 2022 Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Paris

Paris